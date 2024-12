Trump alinha-se com Musk e apoia vistos para trabalhadores qualificados nos EUA

Os vistos H1-B permitem que empresas contratem trabalhadores estrangeiros com qualificações específicas para os Estados Unidos e são amplamente utilizados no Vale do Silício, centro das empresas de tecnologia.

O discurso a favor dessas permissões preocupa um setor ultraconservador, especialmente porque Trump criticou os migrantes durante toda a sua campanha e foi eleito com uma agenda rígida contra a imigração.

O próprio Musk, natural da África do Sul, já se beneficiou desse tipo de visto no passado.

"A razão pela qual estou nos Estados Unidos, assim como aqueles que construíram a SpaceX, Tesla e centenas de outras empresas [...] é o H1-B", escreveu na sexta-feira em sua rede social X, e prometeu "ir à guerra por este tema".

O ultradireitista Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump na Casa Branca, criticou na sexta o que chamou de "fraude dos oligarcas do Vale do Silício para roubar os empregos dos cidadãos americanos".

Anteriormente, Trump havia se manifestado contra as permissões de trabalho H1-B, que classificava como "muito injustas para os trabalhadores americanos".