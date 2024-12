Como, do técnico Cesc Fàbregas, vence Lecce e se afasta da zona de rebaixamento

O Como, modesto time italiano comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas, derrotou nesta segunda-feira (30) o Lecce por 2 a 0 e conquistou assim três pontos importantes que o afastam da zona de rebaixamento para a Serie B, pela 18ª rodada do campeonato italiano.

Os gols do Como foram marcados no segundo tempo pelo meio-campista argentino revelado no Real Madrid, Nico Paz (49'), e pelo atacante Patrick Cutrone (79').

Com esta vitória, a quarta da temporada, o Como acumula agora 18 pontos e sobe para o 16º lugar da Serie A, ultrapassando o próprio Lecce (16º com 16 pontos).