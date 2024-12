Irã confirma detenção da jornalista italiana Cecilia Sala

O Irã confirmou, nesta segunda-feira (30), a detenção da jornalista italiana Cecilia Sala em Teerã no dia 19 de dezembro. A comunicadora foi acusada de "ferir as leis" durante uma viagem profissional com visto de jornalista.

O caso de Cecilia Sala está "sendo investigado", informou a agência de notícias estatal Irna, citando o ministério iraniano da Cultura, que cuida dos meios de comunicação estrangeiros.

"Cecilia Sala, cidadã italiana, chegou ao Irã no dia 13 de dezembro com um visto de jornalista e foi detida no dia 19 de dezembro por ferir as leis da República Islâmica do Irã", acrescentou a agência IRNA, sem dar detalhes sobre a infração cometida pela jornalista.