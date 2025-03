Premiê húngaro promete eliminar rivais políticos, juízes, imprensa e ONGs

"Vamos liquidar esse exército das sombras, os protegidos de Bruxelas que trabalham contra sua pátria", acrescentou.

O acesso ao evento foi proibido para a maioria dos meios de comunicação.

Após a suspensão da ajuda humanitária dos Estados Unidos, Orbán anunciou no mês passado a intenção de "apagar do mapa" as redes internacionais ativas no país.

O governo planeja modificar a Constituição para poder retirar temporariamente a nacionalidade de cidadãos com dupla cidadania que ameacem a segurança nacional. A medida pode ter como alvo o bilionário e filantropo George Soros, de 94 anos, nascido em Budapeste e naturalizado americano, considerado o inimigo número um do governo húngaro.

No poder desde 2010, Orbán tem gradualmente enfraquecido os contrapesos constitucionais, defendendo a implementação de uma "democracia iliberal".

Desde a "virada" marcada pela vitória de seu aliado Donald Trump nos Estados Unidos, endureceu ainda mais sua retórica, convencido de que "o futuro agora pertence aos patriotas e às nações independentes, e não ao império de Bruxelas".