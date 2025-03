Japão recorda o 30º aniversário do ataque com gás sarin no metrô de Tóquio

O Japão recorda nesta quinta-feira (20) o 30º aniversário do ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, um massacre orquestrado pela seita Aum que deixou 14 mortos e mais de 5.800 heridos.

Um grupo de funcionários do metrô, ao lado de parentes das vítimas, respeitaram um minuto de silêncio na estação de Kasumigaseki, uma tradição que se repete todos os anos no local, que foi um dos pontos onde ocorreram os ataques.

Em 20 de março de 1995, por volta das 8h00, cinco discípulos da seita Aum depositaram sacos de plástico com o gás liquefeito, um potente agente neurotóxico, em várias linhas do metrô, os perfuraram com a ponta do guarda-chuva e fugiram.