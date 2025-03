Republicanos planejam desmantelar Departamento de Educação por supostos maus resultados

O Departamento de Educação, por sua vez, é o principal responsável pelos empréstimos estudantis do governo federal, pela assistência a estudantes desfavorecidos e pela proteção de seus direitos.

Embora os Estados Unidos gastem mais por aluno do que a maioria dos países, ocuparam o quinto lugar em 2019 e o sexto em 2021 no ranking da OCDE em gastos por estudante do ensino fundamental e médio, segundo o NCES, ficando bem atrás de Luxemburgo e Noruega.

São, fundamentalmente, os estados que decidem os orçamentos. O gasto federal representa apenas 13% do financiamento total.

"Apenas 4% do gasto federal total é dedicado à educação, em comparação com uma média de cerca de 10% nos países da OCDE", afirma Fernando Reimers, professor de política educacional internacional na Universidade de Harvard.

Os estados governados por democratas, pais, associações e a Federação Americana de Professores (AFT) apresentaram reclamações contra o desmantelamento do departamento.

Segundo a AFT, a extinção da pasta afetaria "dez milhões de estudantes que dependem de ajuda financeira para frequentar a universidade ou fazer formação profissional" e "milhões de estudantes com deficiências ou que vivem na pobreza".