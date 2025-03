Todas as regiões glaciares sofreram perda de massa em 2024, segundo ONU

Isso equivale a "um bloco de gelo do tamanho da Alemanha com 25 metros de espessura", explicou o diretor do WGMS, Michael Zemp, em entrevista coletiva.

No ritmo atual, muitos glaciares situados no oeste do Canadá e dos Estados Unidos, na Escandinávia, na Europa Central, no Cáucaso, na Nova Zelândia e nos trópicos não sobreviverão ao século XXI, segundo a OMM.

Essa perda dos campos de gelo ameaça o abastecimento de água de centenas de milhões de pessoas.

"Entre 2022 e 2024, assistimos à maior perda de glaciares já registrada em três anos", declarou Celeste Saulo.

Para a ONU, a única resposta possível é combater o aquecimento global reduzindo as emissões de gases do efeito estufa.

"Podemos negociar muitas coisas na ONU, mas não podemos negociar as leis físicas do degelo", assinalou Stefan Uhlenbrook, diretor da divisão de Hidrologia, Água e Criosfera da OMM.