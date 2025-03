Wall Street fecha em baixa à espera de medidas tarifárias de Trump

"De modo geral, quando não há muitos dados para movimentar os mercados, é como surfistas sem ondas: os operadores (...) acabam criando suas próprias ondas", acrescentou.

O mercado ainda estava digerindo a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) do dia anterior, que manteve suas taxas de juros de referência em um intervalo entre 4,25% e 4,50%.

Os dirigentes da instituição também mantiveram sua estimativa sobre o número de cortes de juros que devem ser aprovados ao longo do ano (dois, totalizando meio ponto percentual).

Na quarta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a "incerteza" sobre a economia estava "incomumente alta no momento" e que a estratégia de novos impostos sobre importações já começava a pressionar a inflação.

"Como as discussões sobre tarifas, no momento, são mais retórica do que realidade, é muito difícil prever exatamente o que acontecerá com a economia e a inflação", avaliou Stovall.

"O mercado (...) está esperando mais dados que esclareçam a situação sobre as tarifas e o impacto - ou a falta dele - que terão na economia" dos EUA, acrescentou Patrick O'Hare, analista do site especializado Briefing.com, em uma nota.