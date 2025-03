Peruanos exigem que governo fortaleça combate ao crime organizado

A marcha aconteceu poucas horas depois de o Congresso destituir o ministro do Interior, Juan José Santiváñez, homem de confiança da presidente Dina Boluarte e censurado por falta de resultados no combate à criminalidade em seus dez meses de gestão.

Na terça-feira, o Peru decretou o estado de emergência em Lima por um mês para enviar os militares às ruas, em apoio à polícia na luta contra o crime organizado.

Esta semana, a Associação Nacional de Escolas Particulares do Peru informou que mais de 400 colégios foram alvo de extorsão. Por segurança, alguns realizam suas aulas de forma virtual.

Nos primeiros três meses do ano, foram registrados 459 homicídios no Peru, segundo o Sistema Digital Nacional de Óbitos. Essa cifra é a mais alta nas últimas duas décadas, segundo estimativas da imprensa peruana.

De acordo com as autoridades, o crime organizado mudou substancialmente nos últimos anos no Peru, após a crise migratória na Venezuela, o aumento do tráfico de armas de fogo e a presença de gangues como o Trem de Aragua (TdA), de origem venezuelana.

