Lewis Hamilton vence corrida sprint do GP da China, sua 1ª vitória pela Ferrari

O piloto britânico Lewis Hamilton liderou desde a pole para vencer a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 da China neste sábado (22), sua primeira vitória pela Ferrari.

Hamilton, sete vezes campeão mundial, triunfou na sprint já em seu segundo fim de semana pilotando um carro da Ferrari, à frente da McLaren de Oscar Piastri e de Max Verstappen da Red Bull.

Em meio a aplausos de pé do público no circuito chinês, Hamilton desceu do carro após cruzar a linha de chegada para ver seus torcedores que exibiam grandes faixas com o número 44 do inglês.