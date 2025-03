Chicletes liberam centenas de microplásticos na boca, mas impacto é incerto

Por exemplo, outros pesquisadores estimaram no ano passado que um litro de água em uma garrafa plástica continha, em média, 240.000 microplásticos.

O tipo de goma de mascar mais comumente vendido em supermercados, chamado sintético, contém polímeros à base de petróleo para obter o efeito mastigável, disseram os pesquisadores. Entretanto, a embalagem não menciona os plásticos, dizendo apenas "base de goma".

"Ninguém lhe dirá quais são os ingredientes", disse Mohanty.

Os pesquisadores testaram cinco marcas de goma de mascar sintética e cinco marcas de goma de mascar natural, que usam polímeros à base de plantas, como a seiva das árvores. "Ficamos surpresos ao descobrir que os microplásticos eram abundantes em ambas", disse Lowe à AFP.

E a goma de mascar libera quase todos os microplásticos nos primeiros oito minutos de mastigação, acrescentou.

David Jones, pesquisador da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, que não participou do estudo, disse que ficou surpreso com o fato de os pesquisadores terem encontrado certos plásticos que normalmente não estão presentes na goma de mascar, sugerindo que eles podem ter vindo de outra fonte, como a água que a estudante bebeu.