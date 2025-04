'Eu voltarei', promete Haaland após lesão no tornozelo

"Eu voltarei", afirmou o atacante norueguês Erlin Gaaland após saber que ficará sete semanas afastado devido a uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida no último fim de semana em campo pelo Manchester City.

O astro do City saiu do campo mancando no segundo tempo do duelo contra o Bournemouth pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Haaland havia perdido um pênalti e marcado seu 30º gol na temporada antes de sofrer uma entrada do meio-campista Lewis Cook e ser substituído.