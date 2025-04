Botafogo vence Carabobo (2-0) em casa pela Libertadores com 2 gols no fim

O Botafogo, atual campeão, garantiu sua primeira vitória na Copa Libertadores-2025 ao derrotar o Carabobo, da Venezuela, por 2 a 0 nesta terça-feira (8), com dois gols na reta final, em jogo da segunda rodada do Grupo A.

Obrigado a vencer após perder na estreia em Santiago para a Universidad de Chile, o time carioca impôs sua superioridade em campo contra o atual líder do campeonato venezuelano, embora tenha desperdiçado inúmeras oportunidades de gol.

Tecnicamente inferior, o Carabobo conseguiu resistir aos ataques dos donos da casa e ainda assustaram a torcida no estádio Nilton Santos no segundo tempo com um chute de fora da área de Juan Camilo Pérez, que acertou o travessão.