Argentina recebe primeira parcela de novo empréstimo do FMI

A Argentina recebeu nesta terça-feira (15) US$ 12 bilhões (R$ 70 bilhões), correspondentes à primeira parcela do seu acordo mais recente com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O desembolso representa um voto de confiança no programa econômico do presidente argentino, Javier Milei. As ajudas do FMI e de outros órgãos multilaterais ao país somam US$ 42 bilhões (R$ 246,5 bilhões).

A finalidade do empréstimo é reforçar as reservas do Banco Central argentino, que se aproximam, agora, de US$ 37 bilhões (R$ 217 bilhões). O desembolso chega um dia após o governo argentino levantar o controle cambial, que vigorava há seis anos.