Hermès desbanca LVMH e se torna o grupo de luxo mais valioso do mundo

O grupo francês Hermès desbancou, nesta terça-feira (15), seu concorrente, o gigante francês do setor de luxo LVMH, tornando-se o principal valor do CAC 40, índice referência da Bolsa de Paris, e também a empresa do segmento mais valorizada do mundo.

Segundo cálculos da AFP, a valorização do grupo Hermès no fechamento da bolsa parisiense chegou a 248,6 bilhões de euros (aproximadamente R$ 1,64 trilhão) contra 244,39 bilhões de euros (cerca de R$ 1,61 trilhão) do LVMH, até então líder do setor.

Estas cifras transformaram a Hermès na empresa mais valorizada do índice CAC 40, mas também na terceira maior capitalização do mercado europeu, logo atrás da empresa de softwares alemã SAP e da gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk. O grupo também se tornou a companhia de luxo mais valorizada no mercado acionário mundial.