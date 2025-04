Líder supremo do Irã se diz satisfeito com negociações com EUA, mas cético sobre resultados

"É claro que estamos muito pessimistas em relação à outra parte, mas otimistas em relação às nossas próprias capacidades", acrescentou o aiatolá, a máxima autoridade no Irã, que tem a última palavra em assuntos de Estado.

"As negociações podem prosperar ou não", alertou Khamenei em sua declaração, transmitida pela televisão estatal.

Teerã e Washington concordaram em continuar as negociações em 19 de abril, com a mediação de Omã, na capital do país, Mascate.

Na segunda-feira, o presidente americano, Donald Trump, reiterou suas ameaças de lançar um ataque militar contra as instalações nucleares do Irã se a diplomacia falhar, chamando os iranianos de "radicais" que não podem possuir bombas atômicas.

Os Estados Unidos e outros países ocidentais suspeitam que o Irã quer se equipar com armas nucleares. Teerã rejeita as acusações e defende seu uso com fins civis, especialmente para energia.

Em 2015, o Irã entrou em acordo com os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido) e a Alemanha para supervisionar suas atividades nucleares.