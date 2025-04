Nvidia prevê perda de US$ 5,5 bilhões no envio de chips dos EUA à China

A Nvidia notificou nesta terça-feira (15) ao regulador americano dos mercados financeiros que espera um impacto de 5,5 bilhões de dólares (32,3 bilhões de reais, na cotação atual) neste trimestre devido a uma nova exigência de licença sobre o principal chip que pode vender legalmente na China.

Autoridades dos Estados Unidos comunicaram na semana passada à Nvidia que deve obter permissões para exportar seus chips H20 para a China, em meio a preocupações de que possam ser utilizados em supercomputadores do país asiático, disse a empresa de Silicon Valley em uma apresentação à Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

As ações da Nvidia, que já experimentaram uma grande volatilidade desde o anúncio das tarifas do presidente americano Donald Trump em 2 de abril, caíram mais de 6% nas operações após o fechamento do mercado.