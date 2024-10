Aeronave pousa em Beirute para 2º voo de repatriação de brasileiros

A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), pousou em Beirute, no Líbano, às 10h40 (horário de Brasília) desta segunda-feira (7).

Além do resgate de brasileiros como parte da Operação Raízes do Cedro, a aeronave também foi empregada para levar doações de insumos de saúde do governo brasileiro ao Líbano: 20 mil seringas com agulhas e 4 mil agulhas individuais.

Notícias relacionadas:

A FAB ainda não divulgou o número de brasileiros que estarão no segundo voo de repatriação.