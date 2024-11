Pelo menos 17 capitais terão passe livre para inscritos no Enem

Durante o mês de outubro, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), que representa cerca de 40 milhões de estudantes do país, solicitou aos governos estaduais e do Distrito Federal e às prefeituras das 27 capitais brasileiras a gratuidade no transporte público para inscritos no exame, com o objetivo de garantir a participação do maior número possível de jovens.

De acordo com a instituição, em média, cerca de 48% dos estudantes inscritos no exame faltaram aos dias de provas por dificuldades financeiras para pagar a passagem do transporte público.

Gratuidade

Levantamento feito pela Ubes e pela Agência Brasil aponta que pelos menos 17 capitais terão ao menos um modal de transporte gratuito aos candidatos do Enem.

Aracaju; Belém e região metropolitana; Belo Horizonte - bicicletas compartilhadas grátis; Boa Vista - a partir de solicitação dos estudantes à prefeitura Campo Grande; Florianópolis - declaração de reembolso; Fortaleza; João Pessoa; Maceió; Natal; Porto Alegre - cartão TRI liberado para estudantes; Porto Velho - para estudantes da rede pública; Rio Branco; Salvador - governo estadual garante gratuidade do metrô São Luís; São Paulo; Teresina

Em entrevista à Agência Brasil neste sábado (2) o presidente da Ubes, Hugo Silva, enfatizou que assegurar o passe livre nos dias do Enem é essencial para ampliar o acesso dos estudantes ao ensino superior.