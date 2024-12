Vini Jr é eleito o melhor jogador do mundo pela Globe Soccer Awards

? Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2024

Também presente à cerimônia do Globe Soccer Awards, Neymar, atacante do clube saudita Al-Hilal, subiu ao palco para receber o prêmio de homenagem à carreira. O camisa 10 da seleção brasileira segue em recuperação após ruptura no tendão da coxa sofrida no início de novembro.

"Motivo de muita felicidade fazer parte dessa festa. Estou muito contente, muito feliz de estar no meio de tantos craques. Foi um ano muito difícil para mim. Espero poder voltar a estar em campo bem, 100%, que é o que todos nós gostamos de fazer", revelou Neymar, que antes da lesão na coxa, ficara quase um ano parado por conta de uma lesão no joelho.

Vencedores do Globe Soccer Awards

Prêmio especial de carreira: Del Piero (ex-jogador italiano)