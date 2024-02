Transações imobiliárias em Abu Dhabi atingem AED 5 bilhões em janeiro de 2024

ABU DHABI, 1º de fevereiro de 2024 (WAM) -- As transações imobiliárias no emirado de Abu Dhabi totalizaram mais de AED 5 bilhões (cerca de US$ 1,3 bi) no primeiro mês de 2024, compreendendo 1.386 transações de vendas e hipotecas de vários tipos de unidades imobiliárias.

De acordo com a plataforma "DARI", afiliada ao Departamento de Municípios e Transporte de Abu Dhabi, o valor das hipotecas imobiliárias no emirado alcançou cerca de AED 2,6 bilhões por meio do registro de 635 transações. O valor total das vendas desde o início do ano atual até esta quinta-feira (01/02) ultrapassou AED 2,5 milhões, representando 751 transações de vendas, distribuídas entre 363 propriedades prontas e 388 fora do plano.

A plataforma destacou as maiores transações da cidade de Abu Dhabi por valor na semana passada. A cidade de Mohamed bin Zayed liderou a lista com um valor de AED 16,6 milhões para a "Prestige Tower", seguida pela Ilha Saadiyat com AED 12,7 milhões para a "Mamsha Al Saadiyat".