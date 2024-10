Vitória vê disputa do atual contra os ex-prefeitos

Em Vitória (ES), a corrida também é liderada pelo candidato à reeleição, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em disputa direta com ex-prefeitos. Ele aparece com 50% das intenções de votos válidos na pesquisa Quaest divulgada ontem. No entanto, a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, o que deixa a disputa ainda em aberto.

Em segundo lugar aparece o ex-prefeito de Vitória, entre 1997 e 2005, Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), com 23% das intenções de voto pela Quaest. Ele disputa com outro ex-prefeito da capital, o advogado João Coser (PT), a vaga em um eventual segundo turno. Coser governou Vitória entre 2005 e 2013 e hoje exerce o cargo de deputado estadual; ele aparece com 22% dos votos válidos.

"O que tem levado o prefeito a crescer nos últimos meses foi a estratégia clássica de guardar dinheiro e fazer as obras no fim da gestão", disse o cientista político Fernando Pignaton, representante brasileiro na Sociedade Internacional de Pesquisa e Formação em Políticas Sociais, com sede em Paris. "Temos disputa de ex-prefeitos, uma discussão sobre quem fez o quê."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.