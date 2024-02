Ativistas vandalizam fonte em Roma por direitos dos animais

O novo ato de vandalismo ocorre poucas semanas após a Câmara dos Deputados da Itália aprovar definitivamente um projeto de lei que introduz penas mais severas para quem desfigurar, sujar ou vandalizar obras de arte, monumentos ou patrimônios culturais do país. Segundo as autoridades, existe a possibilidade de que o objetivo do homem e da mulher seria lançar a campanha "Kimba, rugidos de liberdade". O nome faz referência ao leão que recentemente escapou da jaula de um circo na cidade italiana de Ladispoli, na região do Lazio, e provocou pânico entre os moradores.

O animal, batizado de Kimba, foi capturado depois de uma operação incessante, e sua fuga reacendeu a polêmica sobre o uso de animais em circos. (ANSA).

