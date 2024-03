Indonésia confirma visita de papa Francisco em setembro

ROMA, 31 MAR (ANSA) - O governo da Indonésia confirmou no sábado (30) que o papa Francisco visitará o país em setembro deste ano, à medida que aumentavam as preocupações com a saúde do Pontífice de 87 anos nos últimos dias.

"Com base na carta enviada pelo Vaticano e recebida pelo governo indonésio, o papa Francisco estará presente na Indonésia em 3 de setembro de 2024", declarou o ministro de Assuntos Religiosos da Indonésia, Yaqut Cholil Qoumas, em um evento em Java Central, enfatizando que "isso será uma honra" para o país.

O presidente cessante Joko Widodo havia convidado o religioso para visitar a nação, que tem a maior população muçulmana do mundo, em junho de 2022, como parte de um esforço para promover a tolerância religiosa.