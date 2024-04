Exército alemão treinará como em tempos de guerra, diz general

Nós devemos trabalhar como em tempos de guerra", afirmou.

O militar acrescentou que Berlim possui um "papel fundamental" nos exercícios denominados "Quadriga", realizados juntamente com seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A Alemanha contribui com cerca de 12 mil soldados e por volta de três mil veículos.

"Os exercícios também serão decisivos para futuro, como dissuasor de qualquer agressor", analisou o comandante da Otan, Alexander Sollfrank. (ANSA).

