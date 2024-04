Atalanta goleia Fiorentina e vai à final da Copa da Itália

No domingo (28) a Atalanta joga novamente em Bérgamo às 13h (horário de Brasília) contra o Empoli pelo Campeonato Italiano.

A seis jogos do fim do torneio, a equipe bergamasca ocupa a sexta posição com 54 pontos e luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, que virá também em caso de título na atual edição da Liga Europa.

O time do técnico Gian Piero Gasperini vai disputar a semifinal contra o Olympique Marseille da França nos dias 2 e 9 de maio.

Já a Fiorentina volta a jogar no domingo às 15h45 no horário de Brasília contra o Sassuolo. A partida será disputada no Stadio Artemio Franchi em Florença e também vale pelo Campeonato Italiano.

A Viola ocupa a nona colocação com 47 pontos e também sonha com um título internacional nesta temporada: nos dias 2 e 9 de maio os comandados do técnico Vincenzo Italiano disputam a semifinal da Uefa Conference League (a terceira competição na hierarquia do futebol de clubes da Europa) contra o Brugge da Bélgica. (ANSA).