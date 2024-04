Ferrari revela uniformes azuis que serão usados no GP de Miami

SÃO PAULO, 24 ABR (ANSA) - Após revelar que disputará o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 com um novo visual, a Ferrari divulgou os uniformes azuis que serão usados pelos pilotos Carlos Sainz e Charles Leclerc durante o fim de semana nos Estados Unidos.

Sem a presença do tradicional vermelho, as vestimentas especiais da escuderia italiana para a prova, entre elas camisetas, bonés, camisas e jaquetas, são completamente azuis. A coloração também vai ser adicionada no SF-24.

O time de Maranello usará em Miami dois tons diferentes de azul, mas que são considerados históricos para a equipe: Azzurro La Plata e Azzurro Dino.