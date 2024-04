Israel lança ofensiva contra Hezbollah no sul do Líbano

ROMA, 24 ABR (ANSA) - Israel informou ter atingido 40 alvos do Hezbollah no sul do Líbano em uma série de ataques nesta quarta-feira (24).

Segundo o jornal Times of Israel, os alvos incluíam depósitos de armas e outros bens em uma ação que, de acordo com o exército israelense, faz "parte do esforço para destruir as infraestruturas da organização na área de fronteira".

O ministro da Defesa do país judeu, Yoav Gallant, afirmou que "metade dos comandantes do Hezbollah no sul do Líbano foram eliminados": "São pessoas responsáveis por ações ofensivas. A outra metade está se escondendo e deixando o sul do Líbano diante das operações".