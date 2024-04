Partitura fascista para alunos de música gera polêmica na Itália

ROMA, 25 ABR (ANSA) - A província de Avellino, no sul da Itália, se tornou palco de uma controvérsia quando um professor de música deu a um grupo de alunos do ensino médio a partitura de uma marcha fascista.

O caso ocorreu na véspera do feriado nacional do Dia da Libertação, quando a Itália celebra o fim do fascismo e da ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial.

O professor deu aos alunos da escola Aurelio Covotti, em Ariano Irpino, a partitura de "Faccetta Nera", uma música sobre a Segunda Guerra Ítalo-Etíope.