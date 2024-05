'Escritores estão sob ataque', diz Salman Rushdie na Itália

"Escritores, jornalistas, intelectuais estão sob ataque, é um momento difícil para a liberdade de expressão. Eu pensava que essas guerras já estavam vencidas, mas precisamos recomeçar do zero e continuar lutando. E vamos fazer isso", disse Salman Rushdie.

Ao falar sobre sua própria vida, Rushdie manifestou esperança: "Eu moro em Nova York há 25 anos e por 23 tudo correu bem. Eu vivi uma vida muito normal, fiz turnês para apresentar meus livros, dei palestras, nunca tive problemas. Então, um cara achou que a questão não estava encerrada".

"Tive duas décadas de vida boa e agora quero mais vinte.

Isso me levará aos 97 anos, mas já estou pensando na festa dos meus 100 anos. E tem que ser uma festa dançante. Então, precisamos de um DJ muito experiente. Enfim, você retoma a vida, ninguém a devolve para você." Antes do ataque, Rushdie vinha sendo ameaçado de morte pelo governo do Irã desde o fim da década de 1980 após publicar o livro "Versos satânicos", em 1988. A obra foi considerada uma "blasfêmia" pelo regime. Em 1989, o então líder supremo do país, aiatolá Ruhollah Khomeini, pediu a morte do autor ao editar uma "fatwa", espécie de decreto do regime, e ofereceu uma recompensa de cerca de US$ 3 milhões para o assassino. (ANSA).

