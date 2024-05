Série A: Campeã Internazionale goleia Frosinone por 5 a 0

O primeiro gol dos nerazzurri saiu aos 19 minutos do primeiro tempo com Davide Frattesi.

Os demais gols foram marcados no segundo tempo com Marko Arnautovic aos 15, Tajon Buchanan aos 32, Lautaro Martínez aos 35 e Marcus Thuram aos 39 minutos.

Com 92 pontos, a Inter ainda pode fazer a segunda melhor campanha da história do Campeonato Italiano com 20 clubes.

Para isso, é preciso vencer os dois jogos restantes: no domingo da semana que vem (19) às 13h no horário de Brasília contra a Lazio em San Siro e no dia 25 contra o Verona fora de casa.

Vencendo os dois jogos, o time do técnico Simone Inzaghi vai a 98 pontos, um a mais do que a campanha da própria Inter na temporada 2006/2007 e atrás apenas dos 102 pontos da Juventus na temporada 2013/2014.

Já o Frosinone continua na luta contra o rebaixamento. A equipe do técnico Eusebio Di Francesco neste momento soma 32 pontos e está na 17ª colocação, a última antes da zona de rebaixamento.