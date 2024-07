Stellantis tem queda de 14% na receita no 1º semestre

Entre os fatores que pesaram nos resultados do grupo estão a perda de participação no mercado norte-americano, mas a Stellantis disse ter iniciado uma "ofensiva nos produtos", com a previsão de encerrar 2024 com o lançamento de pelo menos 20 modelos no mundo.

"Temos muito trabalho a fazer, sobretudo na América do Norte, para maximizar nosso potencial em longo prazo", acrescentou Tavares. Entre as novidades para o restante do ano está a chegada da marca chinesa de carros elétricos Leapmotor à Europa, no fim do terceiro trimestre - no Brasil, a montadora deve desembarcar em 2025. (ANSA).

