Douglas Luiz projeta boa temporada pela Juve e elogia Motta

O atleta não escondeu o desejo de fazer a diferença em Turim e revelou ter ficado impressionado com a "grandeza" da Juventus.

"Tenho certeza de que faremos uma ótima temporada, mas ainda estamos nos acostumando com o trabalho do Motta e com o que ele nos pede. Será uma temporada importante e lutaremos juntos por grandes resultados", disse Douglas Luiz.

O brasileiro não escondeu que foi convencido rapidamente para aceitar a proposta dos bianconeri e analisou que foi um "passo importante" para sua carreira.

"Jogar pela Juve certamente não será fácil e sinto a responsabilidade, mas quero ser um exemplo para os jovens. Venho de uma liga que é considerada a mais difícil de jogar, estou feliz com essa experiência porque ela me deixou com muita coisa", acrescentou.

O ex-Aston Villa revelou que Danilo e Gleison Bremer influenciaram em sua decisão de trocar a Inglaterra pela Itália.

Além disso, Douglas Luiz falou que parece conhecer Motta há muito tempo.