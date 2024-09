Torino derrota Verona e assume liderança provisória da Série A

O colombiano Duván Zapata aproveitou a inferioridade numérica do adversário e recolocou o Torino na frente do placar.

Os comandados de Paolo Vanoli ainda empilharam chances desperdiçadas, mas encontraram tranquilidade com um gol de Che Adams.

No final do embate, Daniel Mosquera até balançou as redes, mas não foi o suficiente para o Verona impedir o revés.

O triunfo por 3 a 2 fez o Torino alcançar a marca dos 11 pontos e assumir momentaneamente a liderança isolada da Série A.

O Verona, por sua vez, está em nono, com seis. (ANSA).