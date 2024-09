UE mantém otimismo cauteloso sobre acordo com Mercosul

Ela assegurou ainda que o diálogo com os exportadores brasileiros impactados pela normativa está aberto e declarou que "os setores interessados em adaptar-se receberam um convite para expor (na Europa)".

Segundo a diplomata alemã, a UE está negociando com "pragmatismo e flexibilidade", mas ressaltou que a norma teve forte apoio público.

"Os consumidores europeus não querem ser responsáveis pelo desmatamento. (A lei) não foi uma decisão burocrática", garantiu.

Já o embaixador italiano no Brasil, Alessandro Cortese, presente no encontro, afirmou que não vê "grandes contradições entre a UE e o Mercosul" sobre a questão da lei antidesmatamento. Ele destacou que "talvez precisemos de mais um tempinho, não apenas do Brasil", para implementar a normativa.

Recentemente, o ministro da Agricultura da Itália, Francesco Lollobrigida, pediu a Bruxelas que o início da medida seja adiado. (ANSA).