Genoa enfrentará Juve de portões fechados após briga

SÃO PAULO, 27 SET (ANSA) - A partida entre Genoa e Juventus pela sexta rodada da Série A da Itália, neste sábado (28), será realizada com portões fechados no Estádio Luigi Ferrari devido às brigas de torcidas antes do clássico entre o clube rossoblù e a rival Sampdoria na última quarta-feira (25).

A punição foi anunciada nesta sexta (27) pelo comando da Província de Gênova, órgão subordinado ao Ministério do Interior e responsável por questões de segurança pública.

Já a Sampdoria jogará sem público na partida da próxima sexta (4) contra a Juve Stabia pela Série B.