CEO da Stellantis será ouvido no Parlamento da Itália

ROMA, 1 OUT (ANSA) - O CEO do grupo automotivo Stellantis, Carlos Tavares, será ouvido em audiência no Parlamento da Itália no próximo dia 11 de outubro sobre a situação da empresa no país.

"Esperamos respostas pontuais, e não passarelas midiáticas", disse o deputado e líder do partido de centro Ação, Carlo Calenda, um dos parlamentares mais críticos a respeito da Stellantis.

O anúncio chega pouco depois de o grupo ter prorrogado até 1º de novembro a suspensão da produção do Fiat 500 elétrico na fábrica de Mirafiori, em Turim, devido a uma "falta de encomendas ligada ao mercado" de veículos eletrificados na Europa.