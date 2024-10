Avião da FAB decola rumo ao Líbano para resgatar brasileiros

(ANSA) - BRASILIA, 02 OTT - A aeronave do governo que vai resgatar o primeiro grupo de cidadãos brasileiros do Líbano, em meio ao aumento da tensão provocada por bombardeios israelenses, decolou na madrugada desta quarta-feira (2) da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

O avião modelo KC-30, que deve repatriar 220 brasileiros, principalmente mulheres, idosos e crianças, decolou às 0h47 com destino a Beirute, capital libanesa, e deve fazer uma escala em Lisboa, Portugal. A aeronave tem 12 horas de autonomia de voo.

Até agora, uns 3 mil brasileiros, de um total de cerca de 21 mil que moram no país do Oriente Médio, manifestaram desejo de voltar ao Brasil.