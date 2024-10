Futuro cardeal brasileiro defende discussão sobre padres casados

VATICANO, 8 OUT (ANSA) - O arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler, defendeu nesta terça-feira (8) uma abertura da Igreja Católica para discutir "com franqueza" a questão da ordenação de homens casados como padres.

O religioso brasileiro é um dos 21 nomes indicados pelo papa Francisco para tornar-se cardeal no consistório que será realizado no próximo dia 8 de dezembro.

Considerando o número cada vez menor de padres e as áreas cada vez maiores que eles precisam cobrir, Spengler disse que a possibilidade da ordenação dos chamados "viri probati" - homens casados, de fé comprovada e capazes de administrar espiritualmente uma comunidade de fiéis - "necessita de um estudo mais aprofundado".