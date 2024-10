Tajani se reúne com Milei e destaca 'valores compartilhados'

BUENOS AIRES, 8 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, se reuniu nesta terça-feira (8), em Buenos Aires, com o presidente da Argentina, Javier Milei, e destacou os "valores compartilhados" entre as duas nações.

Em uma publicação em seu perfil no X, o chanceler italiano classificou o encontro como "amigável". "Itália e Argentina compartilham os mesmos valores e princípios, sobretudo o da liberdade", escreveu ele.

Anteriormente, Tajani já havia se reunido com o chefe do Gabinete dos ministros da Argentina, Guillermo Francos. Na ocasião, em outra postagem nas redes sociais, o chefe da diplomacia italiana expressou o seu "apreço pelas escolhas feitas pelo governo argentino na política externa e econômica".