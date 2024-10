Machado nega que tenha 'fugido' da Venezuela

CARACAS, 17 OUT (ANSA) - A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, desmentiu nesta quinta-feira (17) a declaração do presidente do país, Nicolás Maduro, de que ela teria "fugido do país" para ir à Espanha.

"Os venezuelanos sabem que estou aqui na Venezuela, o povo sabe e Nicolás Maduro também sabe. A verdade é que eles querem saber, desesperadamente, onde estou e não lhes darei este prazer", disse Machado à emissora EVTV, reforçando que há meses vive em clandestinidade para não ser presa.

Segundo a líder liberal, o presidente vive em "um universo paralelo, cercado de guarda-costas" e "sabe que o povo o derrotou" nas eleições de 28 de julho.