Saiba quem era Yahya Sinwar, o 'açougueiro' de Gaza

No final, o grupo fundamentalista islâmico atingiu sua meta, mas a decisão de entrar em ação no dia 7 de outubro continua a ser um enigma, apesar de os principais especialistas geopolíticos terem identificado que era do interesse do presidente da Rússia, Vladimir Putin, desviar o foco da guerra na Ucrânia para o Oriente Médio, com a ajuda substancial do Irã.

Sinwar, arquiteto e principal responsável por aquele "sábado trágico", em que mais de 1,2 mil israelenses foram massacrados, foi classificado com vários adjetivos: cruel, carismático, manipulador e influente.

Este é um conjunto de características explosivas misturadas na mente de um homem que permaneceu em uma prisão israelense durante 22 anos após ter sido condenado a várias penas de perpétua pelo assassinato de três soldados das FDI e de 12 palestinos suspeitos de colaborar com o Estado Judeu.

O líder do Hama também é bem lembrado pelos agentes do Serviço de Segurança Interna de Israel, o Shin Bet, que o interrogaram no final da década de 1980.

"Com bravata, ele assumiu a responsabilidade pela punição infligida a um suposto informante. Ele convocou o irmão do homem, um membro do Hamas, e forçou-o a enterrá-lo vivo, jogando terra sobre ele até que ele sufocasse. Este é Yahya Sinwar", contou.

Em 2006, ele saiu da prisão com outros mil prisioneiros palestinos em troca da libertação do soldado israelense Gilad Shalit, prisioneiro do Hamas em Gaza há mais de cinco anos.