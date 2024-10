Itália homenageia 'The Legend of Zelda' em pintura de trem

LUCCA, 30 OUT (ANSA) - A tradicional série de jogos de videogame "The Legend of Zelda" foi homenageada nesta quarta-feira (30) na Itália por ocasião da abertura da Lucca Comics & Games, principal feira de quadrinhos e cultura pop da Europa.

A estação ferroviária de Lucca recebeu um trem que foi customizado com uma pintura dedicada à lendária saga japonesa. A parte interna do veículo também foi modificada, pois os personagens do jogo "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" foram desenhados pelos vagões.

Antes de chegar em Lucca, o trem foi utilizado nas cidades de Roma e Nápoles com o objetivo de divulgar o megaevento na Toscana.