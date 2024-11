Os caminhos para Harris e Trump chegarem à Casa Branca

WASHINGTON, 4 NOV (ANSA) - No tortuoso caminho para chegar à Casa Branca, Kamala Harris começa em vantagem sobre Donald Trump, mas tem menos combinações possíveis para alcançar a vitória.

Para se eleger presidente, o candidato precisa obter 270 dos 538 votos no colégio eleitoral, sendo que 93 estão em estados sem um predomínio claro, divididos em dois grupos.

O primeiro, com 49 votos, é o chamado "Cinturão do Sol", que reúne estados do sul dos EUA, como Arizona (11 eleitores), Carolina do Norte (16), Geórgia (16) e Nevada (6). O outro é o "Cinturão da Ferrugem", no antigo coração da indústria manufatureira americana, com Michigan (15), Pensilvânia (19) e Wisconsin (10), totalizando 44.