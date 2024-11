Lazio vence Porto na Liga Europa; Fiorentina perde na Conference

Nos últimos minutos do encontro na capital italiana, o veterano espanhol Pedro Rodríguez recolocou a Lazio na frente e deu a vitória para sua equipe Com o resultado, a Lazio se manteve na liderança da classificação geral da UEL, com 12 pontos. O time é o único que está com 100% de aproveitamento.

Em Strovolos, a Fiorentina foi surpreendida pelo Apoel, que conquistou seu primeiro triunfo na atual edição da Conference League em cima dos toscanos.

Os cipriotas, que tiveram menos chutes a gol em relação ao oponente, marcou dois tentos na etapa inicial com Anastasios Donis e David Abagna para garantir os três pontos.

Os comandados de Rafaele Palladino até que reagiram ao balançar as redes com Jonathan Ikoné, mas o gol não impediu o resultado adverso, o primeiro da Viola no torneio da Uefa.

Após três rodadas, a Fiorentina está na oitava colocação da Conference League, com seis pontos, e segue com boas chances de avançar diretamente às oitavas da competição apesar da derrota.

(ANSA).