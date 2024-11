Papa Francisco pede que fiéis rezem 'até pela sogra'

VATICANO, 7 NOV (ANSA) - O papa Francisco pediu que os fiéis rezem por todas as pessoas, inclusive pelas sogras, ao fim de sua audiência geral na Praça São Pedro, no Vaticano, nesta quarta-feira (6).

"O Espírito Santo intercede por nós e nos ensina também a interceder pelos irmãos; nos ensina a oração de intercessão, rezar por uma pessoa, por um doente, por alguém que está na cadeia, rezar até pela sogra", brincou o líder da Igreja Católica.

No entanto, o Papa afirmou que os fiéis não devem orar como "papagaios". "É preciso dizer com o coração: 'Senhor, me ajude'.