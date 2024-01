Emmy: confira lista completa dos vencedores do melhor da TV nos EUA

Succession, Beef e The Bear foram os grandes ganhadores da noite em Los Angeles.

As séries Succession, The Bear (O Urso no Brasil) e Beef (Treta no Brasil) foram os grandes vencedores da 75ª edição dos Emmy Awards, que premia as melhores produções e profissionais da indústria da televisão dos Estados Unidos.

Os prêmios entregues na cerimônia realizada na segunda-feira (15/1) correspondem às séries que foram ao ar em 2023. A cerimônia deveria ter acontecido em setembro do ano passado, mas atrasou por conta de uma greve de roteiristas e atores de Hollywood.

Succession e The Bear ficaram com seis estatuetas cada um. E Beef, que já é a grande surpresa da temporada de premiações, ficou com quatro.

Esta é a lista completa dos vencedores:

Melhor série de comédia: The Bear

The Bear Melhor série dramática: Succession

Succession Melhor minissérie: Beef

Beef Melhor atriz principal em série dramática: Sarah Snook - Succession

Sarah Snook - Succession Melhor ator principal em série dramática: Kieran Culkin - Succession

Kieran Culkin - Succession Melhor atriz principal em série de comédia: Quinta Brunson - Abbott Elementary

Quinta Brunson - Abbott Elementary Melhor ator principal em série de comédia: Jeremy Allen White - The Bear

Jeremy Allen White - The Bear Melhor atriz principal em minissérie ou filme para TV: Ali Wong - Beef

Ali Wong - Beef Melhor ator principal em minissérie ou filme para TV: Steven Yeun - Beef

Steven Yeun - Beef Melhor atriz coadjuvante em série dramática: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Jennifer Coolidge - The White Lotus Melhor ator coadjuvante em série dramática: Matthew Macfadyen - Succession

Matthew Macfadyen - Succession Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Ayo Edebiri - The Bear

Ayo Edebiri - The Bear Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Ebon Moss-Bachrach - The Bear Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Paul Walter Hauser - Black Bird

Paul Walter Hauser - Black Bird Melhor roteiro para série dramática: Succession - Jesse Armstrong

Succession - Jesse Armstrong Melhor direção de série dramática: Succession - Mark Mylod

Succession - Mark Mylod Melhor roteiro para série de comédia: The Bear - Christopher Storer

The Bear - Christopher Storer Melhor direção de série de comédia: The Bear - Christopher Storer

The Bear - Christopher Storer Melhor roteiro de minissérie ou filme para TV: Beef - Lee Sung Jin

Beef - Lee Sung Jin Melhor direção de minissérie ou filme para TV: Beef - Lee Sung Jin por Figures of Light

Beef - Lee Sung Jin por Figures of Light Melhor competição de reality: RuPaul's Drag Race (MTV)

RuPaul's Drag Race (MTV) Melhor série de variedades: Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max) Melhor roteiro para programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver

Last Week Tonight With John Oliver Melhor talk show: The Daily Show com Trevor Noah (Comedy Central)

The Daily Show com Trevor Noah (Comedy Central) Melhor especial de variedades: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium (Disney+)

Principais momentos

As primeiras lágrimas de emoção da gala foram as de Christina Applegate, que não estava competindo em nenhuma categoria, mas subiu ao palco do Wolf Theatre, na cidade californiana, para entregar um dos prêmios.

A protagonista de Dead To Me, que tem esclerose múltipla e anda com uma bengala, foi recebida com aplausos de pé.

"Vocês estão me deixando envergonhada", dissa ele à multidão enquanto tentava anunciar o vencedor.

Kieran Culkin também teve dificuldade em conter as lágrimas quando ganhou o Emmy de melhor ator principal em uma série dramática por sua atuação em Succession.

Ele primeiro prestou homenagem ao britânico Jesse David Armstrong por ser "um roteirista brilhante e um verdadeiro cavalheiro".

Ele então agradeceu à mãe e ao empresário pelo apoio.

E, antes de soltar o microfone, dirigiu-se à esposa, com quem tem dois filhos: "Jazz, quero mais (filhos)!"

Foram muitos os vencedores que se lembraram de suas famílias ao receberem os prêmios.

"Quero me agradecer por acreditar em mim", disse Niecy Nash-Betts enquanto recebia seu Emmy, que dedicou a "todas as mulheres negras e pardas que não foram ouvidas".

RuPaul, que ganhou o prêmio de melhor concurso de reality shows, fez um discursos de cunho social e político.

"Se uma drag queen quer ler uma história para você em uma biblioteca, ouça-a, porque conhecimento é poder. E se alguém tentar restringir seu acesso ao poder, está tentando te assustar. Então ouça uma drag queen!", disse.

Sarah Kate Ellis, presidente da Aliança Gay e Lésbica Contra a Difamação (GLAAD), uma organização que ganhou um prêmio especial este ano, também discursou sobre direitos.

"Para todos nós este trabalho é pessoal, para mim é sobre a minha mulher e os nossos filhos, porque o que o mundo vê na televisão influencia diretamente a forma como nos tratamos e as decisões que tomamos nas nossas salas de estar, nas escolas, no trabalho e nas urnas."

Mas talvez o momento que provocou maior reação do público foi o de homenagem aos integrantes da indústria que morreram no ano passado, desde atores, produtores, roteiristas, executivos até cinegrafistas e jornalistas.

O piano de Charlie Puth e as vozes de Michar Trotter Jr. e Tanya Trotter acompanharam o segmento, que terminou com a imagem de Matthew Perry e a música I'll Be There For You da série Friends, onde Perry interpretava o personagem Chandler.

A temporada de premiações de Hollywood atingirá seu ápice em 10 de março com o Oscar.