Ministério Público espanhol pede arquivamento de caso contra esposa de Sánchez

O socialista Sanchez, que formou em novembro um novo governo de coalizão de esquerda depois de oferecer anistia a separatistas catalães exilados, afirmou na carta que a denúncia era baseada em fatos "inexistentes" e fazia parte de uma campanha de "assédio" contra sua esposa liderada pela mídia "ultraconservadora" e apoiada pela oposição conservadora e de ultradireita.

Nesta quinta-feira, o Ministério Público informou que pediu a "anulação dos procedimentos" na corte madrilenha e o "arquivamento do caso".

O tribunal não divulgou detalhes da investigação contra Gómez, mas, segundo o portal de notícias El Confidencial, ela teria se reunido em duas ocasiões com o CEO da empresa de turismo Globalia, dona da Air Europa, na mesma época em que a companhia aérea negociava um resgate financeiro junto ao governo após ser duramente atingida pela suspensão de suas atividades durante a pandemia de covid-19.

À época, Gómez administrava a fundação IE Africa Center, associada à faculdade empresarial Instituto de Empresa, que patrocinava a Globalia em 2020. De acordo com o El Confidencial, a investigação também avalia supostas cartas de apoio que ela teria escrito em favor de uma joint venture que tentava fechar um contrato público.

Demonstrações de apoio a Sánchez

Lideranças do Partido Socialista da Espanha (PSOE) de Sánchez expressaram apoio unânime ao chefe de governo e pediram sua permanência no cargo. Além de ministros de Estado e lideranças regionais, socialistas críticos e até desafetos do primeiro-ministro também saíram em sua defesa, assim como alguns de seus ex-adversários a nomeações para as disputas a cargos eletivos dentro do partido.