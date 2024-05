Milhares protestam contra a participação de Israel no Eurovision - Segundo a polícia sueca, mais de 10 mil pessoas se manifestaram contra a participação de Israel na final do Festival da Canção Eurovision 2024, em Malmo. A israelense Eden Golan chegou à final com a música "Hurricane".Cerca de 10 mil pessoas foram nesta quinta-feira (09/05) às ruas de Malmo, na Suécia, protestar contra a participação de Israel no Festival da Canção Eurovision de 2024, poucas horas depois da israelense Eden Golan chegar à final do concurso com apoio de votos populares com a música Hurricane.

Entre os manifestantes em Malmo, estava a ativista climática sueca Greta Thunberg.

Em janeiro, alguns artistas da Suécia, país que sedia a competição neste ano, já haviam se juntado a apelos de colegas da Islândia e da Finlândia em um manifesto que acusa Israel de cometer "crimes de guerra" no conflito contra o Hamas na Faixa de Gaza.