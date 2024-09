Um ano perdido: educação em tempos de guerra em Gaza - Crianças e jovens da Faixa de Gaza estão entrando em seu segundo ano sem aulas em escolas e universidades. Grande parte da infraestrutura educacional foi danificada ou destruída no atual conflito entre Israel e o Hamas.Em meados de 2023, Lana Haroun estava entre os melhores alunos da Faixa de Gaza que passaram no tawjihi, o exame de conclusão do ensino médio palestino. Logo depois, ela se matriculou no curso de tradução em inglês na prestigiada Universidade Al-Azhar, na cidade de Gaza.

"Eu me esforcei muito e realizei meu sonho. Conquistei as melhores notas da Palestina. Fiquei muito orgulhosa", contou Haroun à DW, em uma mensagem de voz gravada na sua casa em Gaza.

Foi então que eclodiu a guerra em Gaza, após militantes liderados pelo grupo palestino Hamas – designado como grupo terrorista por Alemanha, EUA, União Europeia (UE) e outros governos – , atacarem o sul de Israel, em 7 de outubro de 2023.